Apple heeft versie 16.0.2 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In iOS 16, die geschikt is voor de iPhone 8 en later, treffen we onder meer een nieuw vergrendelscherm aan met widgets. Verder kunnen berichten tot vijftien minuten na verzenden nog werden bewerkt, kunnen tabbladen in Safari met anderen worden gedeeld en kunnen routes worden gepland met meerdere stops. Uitgebreide informatie over iOS 16 kan op deze pagina worden gevonden. Versie 16.0.2 verhelpt onder meer het trillen van de cameramodule bij het gebruik van apps van derden.

iOS 16.0.2 Deze update biedt probleemoplossingen en belangrijke beveiligingsupdates voor je iPhone, waaronder: De camera kon trillen en onscherpe foto's produceren bij het maken van foto's met bepaalde apps van derden op de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max

Het scherm werd mogelijk volledig zwart tijdens de configuratie van het apparaat

Bij het kopiëren en plakken tussen apps werd er mogelijk vaker dan verwacht een vraag om toestemming weergegeven

Na opnieuw opstarten was het mogelijk dat VoiceOver niet beschikbaar was

Er is een probleem verholpen waarbij invoer via aanraken niet werkte op bepaalde iPhone X-, iPhone XR- en iPhone 11-schermen nadat er onderhoud was gepleegd Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/nl-nl/HT201222 iOS 16.0.1 Deze update wordt aanbevolen voor alle gebruikers van de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro en biedt belangrijke probleemoplossingen, waaronder: De activering van iMessage en FaceTime kon mogelijk niet worden voltooid

Foto's werden mogelijk onscherp weergegeven wanneer er in de liggende richting werd ingezoomd op de iPhone 14 Pro Max

Bedrijfsapps die gebruikmaken van eenmalige aanmelding konden mogelijk niet authenticeren