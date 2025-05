Versie 22.2.1 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere query's uitvoeren en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een opensource- CE -uitvoering en drie verschillende commerciële uitvoeringen. Deze voegen onder meer ondersteuning voor verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevatten verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 22.2.1 Data editor: URL transformer was fixed (for edit mode) Grouping panel behavior was fixed BLOB/CLOB viewer now shows smart warnings NullPointer error was fixed in spatial viewer

SQL editor: “Open in new tab” behavior was fixed

Connections: URL-based configuration support was added to PostgreSQL, SQL Server and Generic drivers SSH user name is now optional (current user name is used) SSH: problems with credentials prompt were resolved

Data transfer: columns auto-mappings was improved (case-insensitive search)

Diagrams: association creation was fixed

Metadata editor: schema refresh performance was significantly increased

Eclipse plugin: a lot of DBeaver-related warnings in error log were resolved

i18n: Chinese localization was improved (thanks to @fengchao) German localization was improved (thanks to @bulldog98)

Apache Hive: default schema detection was implemented

Clickhouse: SSL connection configuration support was added UUID data type support was added

Greenplum: proper client app name is now sent to the server

MariaDB: problem with data transfer was fixed

PostgreSQL: box data type support was improved

SQL Server: problem with sequence value selection was fixed

Vertica: default driver upgraded to version 12

Many minor UI bugfixes