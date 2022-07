Athom heeft nieuwe firmware uitgebracht voor zijn Homey-smarthomehub. De Homey is een centrale controller voor de bediening van smarthomeapparaten van verschillende merken. De ontwikkeling begon zo'n vijf jaar geleden na een succesvolle Kickstarter-campagne, gevolgd door een investeringsronde waarbij een miljoen euro werd binnengehaald. Sinds eind 2016 is het apparaat in winkels te koop. Tweakers heeft in februari 2019 een review van de Homey 2019 en Homey Pro gepubliceerd. In versie 8 is Advanced Flow toegevoegd, die oneindige programmeermogelijkheden toestaat en wegens een fout is ook versie 8.0.1 uitgekomen.

Homey v8.0.1 [Advanced Flow] Fix behaviour when Flow card run listener returns undefined. Homey v8.0.0 [Advanced Flow] Infinite canvas. Infinite creativity. Learn more.