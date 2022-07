Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met ruim 920 verschillende ISO-bestanden. De changelog voor versie 1.0.78 ziet er als volgt uit:

Changes in Ventoy 1.0.78: Improvement for Boot Conf Replace Plugin , now can replace at most 2 files. Notes

, now can replace at most 2 files. Notes Update Super-UEFIinSecureBoot-Disk to v3.4 (#1695)

.ventoyignore also works in F2 Browser Mode.

also works in Browser Mode. Fix the bug when booting latest KaOS. (#1696)

Fix a bug when booting TrueNAS Core 13.0. (#1684)

Fix a bug when booting StorageCraft StorageProtect SPX. (#1683)

Auto remove the redundant trailing slash when set directory path on VentoyPlugson page.

languages.json update

New ISO support (total 920+)

Document: How To Delete Ventoy Secure Boot Key