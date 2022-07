Er is met versienummer 7.12 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 28.547 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Theming support for Qt5 applications.

Bundled vkd3d upgraded to version 1.4.

Improved effect support in Direct2D.

QWORD support in registry tools. Bugs fixed in 7.12 (total 13): 49501: Star Citizen: No mic input audio (used for voip)

49633: StarCitizen launcher crashes on start with a winmm error

52475: Shogun Total War 2 crashes on start up. (Main Application.)

52586: Approach (Smart Suite) crashes when trying to print to cups-pdf

52729: Argentum 20 RPG Launcher has graphical glitches

53049: Incorrect display of selected buttons in Light theme.

53066: Wireshark shows black rectangle on various places if light theme is enabled

53156: MetaTrader4 stopped working properly with wine 7.10

53169: Rich edit control becomes unstable or trips assertion after ITextRange::SetFont is called

53170: Rich edit control becomes unstable or trips assertion after changing TextFont properties

53180: aria2 needs QueryContextAttributes(SECPKG_ATTR_CIPHER_INFO) to return a valid version

53201: The 32-bit evr:evr crashes almost systematically on the TestBot's Wine VMs

53235: The 32-bit mfplat:mfplat crashes on the TestBot debian11 VM