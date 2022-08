Athom heeft nieuwe firmware uitgebracht voor zijn Homey-smarthomehub. De Homey is een centrale controller voor de bediening van smarthomeapparaten van verschillende merken. De ontwikkeling begon zo'n vijf jaar geleden na een succesvolle Kickstarter-campagne, gevolgd door een investeringsronde waarbij een miljoen euro werd binnengehaald. Sinds eind 2016 is het apparaat in winkels te koop. Tweakers heeft in februari 2019 een review van de Homey 2019 en Homey Pro gepubliceerd. In versie 8 is Advanced Flow toegevoegd, een eenmalig betaalde uitbreiding die extra programmeermogelijkheden toestaat. In versie 8.0.4 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Homey v8.0.4 [Advanced Flow] Fixed a couple of issues with regard to starting an Advanced Flow.

[App] Improved error handling.

[Core] Various improvements to code quality.

[Device] Add setting to exclude device from Zone Activity.