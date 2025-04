Athom heeft nieuwe firmware uitgebracht voor zijn Homey-smarthomehub. De Homey is een centrale controller voor de bediening van smarthomeapparaten van verschillende merken. De ontwikkeling begon zo'n vijf jaar geleden na een succesvolle Kickstarter-campagne, gevolgd door een investeringsronde waarbij een miljoen euro werd binnengehaald. Sinds eind 2016 is het apparaat in winkels te koop. Tweakers heeft in februari 2019 een review van de Homey 2019 en Homey Pro gepubliceerd. In versie 8 is Advanced Flow toegevoegd, een eenmalig betaalde uitbreiding die extra programmeermogelijkheden toestaat. In versie 8.1.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Homey v8.1.1 [Apps] Fix an issue with error logging (GitHub issue).

[Apps] Improve stack traces when Device.updateCapabilityValue/setAvailable/setUnavailable rejects.

[Apps] Make "Homey.platformVersion" property available.

[Core] Update translations.

[Core] Add button CSS styling classes "secondary" and "danger".