Versie 23.90 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost veertig dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar krijg je maar voor een jaar updates. Voor het dubbele ontvang je de updates voor altijd. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What’s New in 23.90? Native Context Menu. Now you can replace the normally slow shell context menu with a blazing fast native one.

AIFF Audio Properties. Now AIFF files (Audio Interchange File Format: *.aif, *.aiff, *.aifc) are supported natively, i.e. you get Length, Sample Rate, Bit Depth, Bit Rate and Channels, each in its own column.

Media Length Custom Format. The context menu of the Length column header now offers the toggles "Show Hours" and "Show Milliseconds". Lets you format the length display the way you like it.

Many Other Improvements. See change log.