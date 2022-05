Versie 1.20.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes: #7855: Watching for changes using too many system resources on BSDs (kqueue)

#8020: Dangling symlink prevents filesystem watcher on Solaris

#8232: Missing include file endlessly spams log

#8258: The latest version does not support go1.18 compilation!!

#8261: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'status') in the GUI after killing Syncthing Enhancements: #8202: Indicate folders / devices where the remote end has not accepted sharing.

#8282: Change default log format to include date Other issues: #8279: Simplify tests using T.TempDir