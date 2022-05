De Mozilla Foundation heeft versie 91.9.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 91 is onder meer een waarschuwing toegevoegd wanneer er een e-mail naar een mogelijk niet-bestaand adres wordt gestuurd, of als er te veel adressen op de publieke adresregel staan. Verder is er ondersteuning voor CardDAV en is er een native client voor een Mac uitgerust met een Apple Silicon-processor. In deze uitgave zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes A warning is now displayed if an OpenPGP key has unsafe attributes that are ignored; See support article. Fixes OpenPGP integration in Thunderbird 91.8.0 and 91.8.1 did not allow SHA-1 key signatures

macOS disk image graphics updated

CalDAV calendars were marked read-only on startup

Task creation field on macOS incorrectly displayed a search icon

Various security fixes