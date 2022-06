Versie 4.3.9 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Tegenwoordig wordt het programma ook via de Windows Store aangeboden, al wordt voor die versie wel een kleine vergoeding gevraagd. In versie 4.3 is onder meer de overstap naar .Net 6 gemaakt. Hiermee zijn de prestaties flink verbeterd, maar dit luidt tevens het einde in voor de ondersteuning van Windows 7 en 8, die vanaf versie 4.4 zal komen te vervallen. In deze uitgave zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 4.3.9: Added a workaround for a bug in the latest Windows 11 Insider "Dev Channel" build 10.0.22567.0 that is causing a lot of crashes. Microsoft has a hotfix coming soon.

Fixed a compatibility issue with the Shape Maker plugin that was preventing the ability to open or save shapes

Fixed the precision of color channel values for images with transparency when using the Invert Colors or Black and White adjustments. Before, color values were reset to zero if the alpha channel was also zero.

Fixed the rendering for Image -> Resize when using Nearest Neighbor. Sampling was off by 0.5 pixels, causing incorrect results. Reported here.

Fixed a crash in the Quantize effect when Alpha Threshold was set to 0 and the image was completely transparent

Updated the bundled AvifFileType to version 1.1.19.0. This updates the AOM version to 3.3.0.