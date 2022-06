Versie 19.4 van Kodi is uitgekomen. Deze crossplatform-mediacentersoftware wordt ontwikkeld voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. In versie 19.0, die de codenaam Matrix draagt, is er onder andere softwarematige ondersteuning voor de av1-codec, ondersteuning voor gamecontrollers op iOS en gebruikt het Python 3 voor add-ons. Ook is het mogelijk om de opaciteit van de ondertitels in te stellen. De changelog voor deze uitgave laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

Estuary Fix: Home screen context menu fix for when there are more than 10 items in menu.

Fix: Seekbar wouldn't disappear after 5 sec when using remote app e.g. Kore or JSON to pause Kodi. Input Fix: English keyboard missing semi-colon.

Fix: Chinese keyboard character now displaying correctly. Music Fix: Artist discography export to NFO. PVR New: Sort method for recordings based on season and episode.

Fix: Crash when navigating an empty guide.

Fix: Hiding/deleting channel group now working correctly. UI Fix: Any Favourites for a restricted/locked media source are now hidden.

Fix: Blu-ray ISO title and watched status now displayed correctly.

Fix: Wrong language identified from subtitle name corrected. Video Fix: EDL mute now working.

Fix: ASS subtitles display now working correctly. Android specifics Fix: Audio buffers adjusted.

Fix: Various TrueHD stutter/dropout issues corrected. Linux specifics Fix: Automatic play of DVDs. MacOS specifics Fix: Mouse cursor positioning in full-screen. Windows specifics Fix: Flickering with interlaced H.264 SD on AMD GPUs.

Fix: Crash on unexpected network configuration (e.g. no MAC address obtained). Xbox specifics New: Passthrough audio via WASAPI.

Fix: Permission error preventing installation of Python add-ons.