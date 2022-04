Versie 2.7.3 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. Het programma heeft ondersteuning voor de meestgebruikte muziekformaten, Acoust ID's en Unicode. Sinds versie 2.7.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

MusicBrainz Picard 2.7.3 Bugfixes Picard-2395 - macOS 10.13: On launch app is reported as damaged MusicBrainz Picard 2.7.2 Bugfixes Picard-2375 - Loading indicator when loading releases stays near zero

Picard-2377 - Crash on start if system reports a standard location path that no longer exists

Picard-2378 - Windows: AcousticBrainz submission submits full path to files instead of just the basename

Picard-2386 - Artist field sorts characters with diacritic after z

Picard-2389 - Unsupported locale error on Windows

Picard-2390 - "Default listening port" label only partially shown Improvements Picard-2373 - Make $slice() "end" parameter optional

"end" parameter optional Picard-2374 - Remove rate limit for archive.org

Picard-2388 - Support .m4r file extension for MP4 (iTunes Ringtone files)