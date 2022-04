Er is een update voor versie 1.25 van VeraCrypt uitgekomen. VeraCrypt, een fork van TrueCrypt, is een opensource-encryptieprogramma waarmee complete harde schijven of partities en virtuele volumes kunnen worden versleuteld. VeraCrypt gebruikt de originele broncode van TrueCrypt, maar bevat diverse verbeteringen met betrekking tot de beveiliging. Volumes die met TrueCrypt zijn aangemaakt kunnen gewoon geopend en geconverteerd worden. In versie 1.25 is ondersteuning voor Windows 11 toegevoegd, echter is minimaal Windows 10 nodig. Ook is ondersteuning voor Apple's M1 en OpenBSD toegevoegd. In versie 1.25.7 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

All OSes: Update translations. Windows: Restore support of Windows Vista, Windows 7 and Windows 8/8.1. Windows 7 support requires that either KB3033929 or KB4474419 is installed. Windows Vista support requires that either KB4039648 or KB4474419 is installed.

MSI installation only: Fix double-clicking .hc file container inserting %1 instead of volume name in path field.

Advanced users: Add registry settings to control driver internal encryption queue to allow tuning performance for SSD disks and having better stability under heavy load. Under registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\veracrypt: VeraCryptEncryptionFragmentSize (REG_DWORD): size of encryption data fragment in KiB. Default is 256. Maximum is 2048. VeraCryptEncryptionIoRequestCount (REG_DWORD): maximum number of parallel I/O requests. Default is 16. Maximum is 8192. VeraCryptEncryptionItemCount (REG_DWORD): maximum number of encryption queue items processed in parallel. Default as well as maximum is half of VeraCryptEncryptionIoRequestCount. The triplet (FragmentSize=512, IoRequestCount=128, ItemCount=64) is an example of parameters that enhance sequential read speed on some SSD NVMe systems. Fix truncate text in installer for some languages.

MacOSX: Fix resource files inside VeraCrypt application bundle (e.g. HTML documentation, languages XML files) being world-writable. (Reported by Niall O'Reilly)