Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met meer dan 770 verschillende ISO-bestanden. De changelog voor versie 1.0.64 ziet er als volgt uit:

Changes in Ventoy 1.0.64: Support CentOS-9-Stream (#1335)

Add an experimental option VTOY_LINUX_REMOUNT in global control plugin . Notes. This option make the image partition where the ISO files locate mountable after boot into a linux live environment.