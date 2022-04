Knot Resolver is een opensource-dns-recursive-resolver geschreven in C en LuaJIT. Als je een dns-look-up uitvoert, begint een recursive-resolver in eerste instantie met het stellen van de look-upvraag aan een dns-rootserver. Deze kan dan doorverwijzen naar andere servers, vanaf waar weer doorverwezen kan worden naar andere servers enzovoort, totdat uiteindelijk een server is bereikt die het antwoord weet of weet dat de look-up niet mogelijk is. Van dit laatste kan sprake zijn als de naam niet bestaat of de servers niet reageren. De ontwikkelaars van CZ NIC hebben vers in het nieuwe jaar versie 5.4.4 uitgebracht met de volgende aanpassingen:

Knot Resolver 5.4.4



Bugfixes fix bad zone cut update in certain cases (e.g. AWS; !1237) Knot Resolver 5.4.3



Improvements lua: add kres.parse_rdata() to parse RDATA from string to wire format (!1233)

lua: add policy.domains() for exact domain name matching (!1228) Bugfixes policy.rpz: fix origin detection in files without $ORIGIN (!1215)

lua: log() works again; broken in 5.4.2 (!1223)

policy: correctly include EDNS0 previously omitted by some actions (!1230)

edns_keepalive: module is now properly loaded (!1229, thanks Josh Soref!) Knot Resolver 5.4.2



Improvements dns64 module: also map the reverse (PTR) subtree (#478, !1201)

dns64 module: allow disabling based on client address (#368, !1201)

dns64 module: allow configuring AAAA subnets not allowed in answer (!1201)

nameserver selection algorithm: improve IPv6 avoidance if broken (!1207) Bugfixes lua: log() output is visible with default log level again (!1208)

build: fix when knot-dns headers are on non-standard location (!1210) Knot Resolver 5.4.1



Improvements docker: base image on Debian 11 (!1203) Bugfixes fix build without doh2 support after 5.4.0 (!1197)

fix policy.DEBUG* logging and -V/–version after 5.4.0 (!1199)

doh2: ensure memory from unsent streams is freed (!1202) Knot Resolver 5.4.0



Improvements fine grained logging and syslog support (!1181)

expose HTTP headers for processing DoH requests (!1165)

improve assertion mechanism for debugging (!1146)

support apkg tool for packaging workflow (!1178)

support Knot DNS 3.1 (!1192, !1194) Bugfixes trust_anchors.set_insecure: improve precision (#673, !1177)

plug memory leaks related to TCP (!1182)

policy.FLAGS: fix not applying properly in edge cases (!1179)

fix a crash with older libuv inside timer processing (!1195) Incompatible changes see upgrading guide: https://knot-resolver.readthedocs.io/en/stable/upgrading.html#to-5-4

legacy DoH implementation configuration in net.listen() was renamed from kind=”doh” to kind=”doh_legacy” (!1180)