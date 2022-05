Knot Resolver is een opensource-dns-recursor geschreven in C en LuaJIT. Als je een dns-look-up uitvoert, begint een recursor in eerste instantie met het stellen van de look-upvraag aan een dns-rootserver. Deze kan dan doorverwijzen naar andere servers, vanaf waar weer doorverwezen kan worden naar andere servers enzovoort, totdat uiteindelijk een server is bereikt die het antwoord weet of weet dat de look-up niet mogelijk is. Van dit laatste kan sprake zijn als de naam niet bestaat of de servers niet reageren. Cloudflare gebruikt Knot Resolver bijvoorbeeld voor zijn 1.1.1.1 dns-dienst. De ontwikkelaars van CZ NIC hebben eerder versie 5.1.3 uitgebracht met de volgende aanpassingen:

Improvements capabilities are no longer constrained when running as root (!1012)

cache: add percentage usage to cache.stats() (#580, !1025)

cache: add number of cache entries to cache.stats() (#510, !1028)

aarch64 support again, as some systems still didn't work (!1033)

support building against Knot DNS 3.0 (!1053) Bugfixes tls: fix compilation to support net.tls_sticket_secret() (!1021)

validator: ignore bogus RRSIGs present in insecure domains (!1022, #587)

build if libsystemd version isn't detected as integer (#592, !1029)

validator: more robust reaction on missing RRSIGs (#390, !1020)

ta_update module: fix broken RFC5011 rollover (!1035)

garbage collector: avoid keeping multiple copies of cache (!1042)