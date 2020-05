Knot Resolver is een opensource-dns-recursor geschreven in C en LuaJIT. Als je een dns-look-up uitvoert, begint een recursor in eerste instantie met het stellen van de look-upvraag aan een dns-rootserver. Deze kan dan doorverwijzen naar andere servers, vanaf waar weer doorverwezen kan worden naar andere servers enzovoort, totdat uiteindelijk een server is bereikt die het antwoord weet of weet dat de look-up niet mogelijk is. Van dit laatste kan sprake zijn als de naam niet bestaat of de servers niet reageren. Cloudflare gebruikt Knot Resolver bijvoorbeeld voor zijn 1.1.1.1 dns-dienst. De ontwikkelaars van CZ NIC hebben eerder versie 5.1.1 uitgebracht met de volgende aanpassingen:

Security fix CVE-2020-12667: mitigation for NXNSAttack DNS protocol vulnerability Bugfixes control sockets: recognize newline as command boundary For more information please see blog post about NXNSAttack.