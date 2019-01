Knot Resolver is een opensource dns recursor geschreven in C en LuaJIT. Als je een dns-look-up uitvoert, begint een recursor in eerste instantie met het stellen van de look-upvraag aan een dns-rootserver. Deze kan dan doorverwijzen naar andere servers, vanaf waar weer doorverwezen kan worden naar andere servers enzovoort, totdat uiteindelijk een server is bereikt die het antwoord weet of weet dat de look-up niet mogelijk is. Van dit laatste kan sprake zijn als de naam niet bestaat of de servers niet reageren. Knot Resolver wordt bijvoorbeeld gebruikt door Cloudflare voor hun 1.1.1.1 dns-dienst. De ontwikkelaars van CZ NIC hebben versie 3.2.1 uitgebracht met de volgende aanpassingen:

Knot Resolver 3.2.1 released



Bugfixes trust_anchors: respect validity time range during TA bootstrap (!748)

fix TLS rehandshake handling (!739)

make TLS_FORWARD compatible with GnuTLS 3.3 (!741)

special thanks to Grigorii Demidov for his long-term work on Knot Resolver! Improvements improve handling of timeouted outgoing TCP connections (!734)

trust_anchors: check syntax of public keys in DNSKEY RRs (!748)

validator: clarify message about bogus non-authoritative data (!735)

dnssec validation failures contain more verbose reasoning (!735)

new function trust_anchors.summary() describes state of DNSSEC TAs (!737), and logs new state of trust anchors after start up and automatic changes

trust anchors: refuse revoked DNSKEY even if specified explicitly, and downgrade missing the SEP bit to a warning