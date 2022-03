Knot Resolver is een opensource-dns-recursor geschreven in C en LuaJIT. Als je een dns-look-up uitvoert, begint een recursor in eerste instantie met het stellen van de look-upvraag aan een dns-rootserver. Deze kan dan doorverwijzen naar andere servers, vanaf waar weer doorverwezen kan worden naar andere servers enzovoort, totdat uiteindelijk een server is bereikt die het antwoord weet of weet dat de look-up niet mogelijk is. Van dit laatste kan sprake zijn als de naam niet bestaat of de servers niet reageren. Cloudflare gebruikt Knot Resolver bijvoorbeeld voor zijn 1.1.1.1 dns-dienst. De ontwikkelaars van CZ NIC hebben eerder versie 5.2.0 uitgebracht met de volgende aanpassingen:

Improvements doh2: add native C module for DNS-over-HTTPS (#600, !997)

xdp: add server-side XDP support for higher UDP performance (#533, !1083)

lower default EDNS buffer size to 1232 bytes (#538, #300, !920); see https://dnsflagday.net/2020/

net: split the EDNS buffer size into upstream and downstream (!1026)

lua-http doh: answer to /dns-query endpoint as well as /doh (!1069)

improve resiliency against UDP fragmentation attacks (disable PMTUD) (!1061)

ta_update: warn if there are differences between statically configured keys and upstream (#251, !1051)

human readable output in interactive mode was improved

doc: generate info page (!1079)

packaging: improve sysusers and tmpfiles support (!1080) Bugfixes avoid an assert() error in stash_rrset() (!1072)

fix emergency cache locking bug introduced in 5.1.3 (!1078)

migrate map() command to control sockets; fix systemd integration (!1000)

fix crash when sending back errors over control socket (!1000)

fix SERVFAIL while processing forwarded CNAME to a sibling zone (#614, !1070) Incompatible changes see upgrading guide: https://knot-resolver.readthedocs.io/en/stable/upgrading.html#to-5-2

minor changes in module API

control socket API commands have to be terminated by



graphite: default prefix now contains instance identifier (!1000)

build: meson >= 0.49 is required (!1082)