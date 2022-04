Versie 15.31 van RJ TextEd is uitgebracht. Deze gratis teksteditor van Zweedse makelij heeft diverse mogelijkheden, die vooral voor software- en webontwikkelaars interessant zijn, zoals syntax-highlighting, autocompletion, uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden en een ingebakken (s)ftp-client. Het programma wordt voor Windows ontwikkeld, maar is via Wine ook onder Linux te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New themes Added two new Windows 11 style themes. A light and a dark one with rounded corners. Visual changes Made visual changes to all dialog windows. Fixed F3 in dual view when searching all open files.

Installer should close the application before proceeding.

Hex number search issue.