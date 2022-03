Versie 2.7.1 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. Het programma heeft ondersteuning voor de meestgebruikte muziekformaten, Acoust ID's en Unicode. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes Picard-2363 - ID3 v2.3 files show as changed directly after saving

Picard-2366 - Auto analyze / auto cluster only works if files are loaded via built-in file browser

Picard-2367 - Crash when dropping an album onto "Clusters"

Picard-2372 - Settings changed in profile not always saved