Versie 2.7 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. Het programma heeft ondersteuning voor de meestgebruikte muziekformaten, Acoust ID's en Unicode. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes Picard-2346 - ID3v2.3 files show as changed, even if no tags changed and no tag changes are indicated

Picard-2351 - Windows: System language detection broken

Picard-2352 - Log view colors are not restored after a clear

Picard-2353 - Post cluster focus regression

Picard-2361 - Removing files while clustering

Picard-2362 - Added __pycache__ directories make builds unreproducible