Versie 9.4.5 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. De nieuwe directeur van het Moldavische bedrijf Ritlabs, Stefan Tanurkov, heeft vol ingezet op modernisering van zijn programma. Zo heeft de HTML-rendering engine van Chromium de achterhaalde interne engine en die van Internet Explorer vervangen en is er nu ook een donkere modus. Het programma heeft verder diverse wijzigingen in de interface ondergaan en ziet er echt veel frisser uit dan voorheen. In versie 9.4.5 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features New options for folder re-filtering: current folder only, current folder and its subfolders and a custom folder set

(#002094) It is now possible to reply to all with a Quick Template from a dropdown menu of the toolbar button

List-Id header is now included into standard message headers list Fixes Updated Root CA certificate list to prevent errors with Let's Encrypt certificates used for TLS connections

Images inserted from clipboard into HTML messages had generic content type

Empty lines from plain text were pasted as zero-height paragraphs

Folder re-filtering with an existing profile was not selecting the right profile when started from a menu/hotkey

Modifications of HTML source in the template editor could be lost when no other changes were performed

Embedded images copied from HTML messages and pasted into the HTML message editor could be empty

Username is now used for OAUTH instead of the “From” address

S/MIME (.p7m) attachments are now displayed properly