Realix heeft versie 7.14 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. Sinds versie 7.00 is er naast de gratis versie ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.14: Added initial support of Raptor Lake-S and Raptor Lake-P.

Changed layout of DDR5 DIMM sensors to one sensor per DIMM.

Added monitoring of several parameters for each DDR5 DIMM.

Fixed reporting of voltage offset set via V/F curve for Intel CPUs.

Added reporting of voltage/frequency curve setting for Intel CPUs.

Enhanced sensor monitoring on some ASRock Z690 series.

Added reporting of Hypervisor-protected Code Integrity (HVCI) setting.

Enhanced support of next-generation AMD APUs.

Added graph Auto Fit feature.

Minor fixes for Alder Lake support.

Fixed monitoring of Aquacomputer Quadro and Octo with new firmware.

Added reporting of AMX support in summary.

Improved monitoring of DDR5 PMIC parameters.

Enhanced sensor monitoring on EVGA X570 FTW and X570 DARK.

Enhanced sensor monitoring on EVGA Z690 CLASSIFIED and Z690 DARK KINGPIN.

Changed reporting of Memory Command Rate to not depend on Gear Mode.

Fixed swapped GPU Right/Ext fan on EVGA iCX with new firmware.