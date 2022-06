Athom heeft nieuwe firmware uitgebracht voor zijn Homey-smarthomehub. De Homey is een centrale controller voor de bediening van smarthomeapparaten van verschillende merken. De ontwikkeling begon zo'n vijf jaar geleden na een succesvolle Kickstarter-campagne, gevolgd door een investeringsronde waarbij een miljoen euro werd binnengehaald. Sinds eind 2016 is het apparaat in winkels te koop. Tweakers heeft in februari 2019 een review van de Homey 2019 en Homey Pro gepubliceerd. Sinds versie 7.0.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Homey v7.1.3 [Core] Update translations

[Flow] Fix an issue that can cause rate limit errors for "device did not report for" Flow card

[Zigbee] Fix an issue that can result in Zigbee Basic devices not getting color capabilities

[Insights] Fix an issue that prevents the title and/or precision of Insight values to be updated Homey v7.1.1 [Z-Wave] Update send command options for improved stability

[Core] Improve diagnostic logging Homey v7.1.0 [Core] Add ManagerSafety

[Core] Address memory leak issue

[Zigbee] Add light capabilities to Zigbee Basic devices when applicable