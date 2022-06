Versie 2021.9.0 van Home Assistant Core is uitgebracht. Home Assistant Core is een opensourceplatform voor home-automation dat draait onder Python 3. Het draait via Hassbian op een Raspberry Pi 3 of een Linux-, macOS- of Windows-computer. Het ondersteunt het detecteren van apparaten, zoals Philips Hue, Belkin WeMo-schakelaars, Mr. Coffee-koffiezetapparaten, de slimme schakelaars van IKEA en het mqtt-protocol. Daarnaast kan het waar mogelijk deze apparaten aansturen en automatisering toepassen. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina en ons eigen Forum. De volledige release notes zijn hier te vinden, dit is de aankondiging voor deze uitgave:

Last release we introduced Home Energy management, and we are so happy with all the reactions and response we have received! In this version we have added some much requested features to make it even more useful, also a lot more integrations now have support for it.

Personally I also really like the new long term statistics and statistics card introduced last release, and I’m really happy that in this release we will be able to use it for a lot more sensors. Enjoy another great release! Be sure to tune into the 2021.9 Release Party on YouTube later today (9:00 PM CET) to learn more about this release!