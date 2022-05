Winaero heeft versie 1.31 van zijn Tweaker-programma uitgebracht. Dit programma bevat een verzameling van 'tweaks' die de functionaliteit en het uiterlijk van bepaalde functies van Windows aan kunnen passen, zoals het aantal rijen en kolommen in de Alt+Tab switcher, het aanpassen van het context-menu of wat de extra functietoetsen op het keyboard doen. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Winaero Tweaker 1.31 is available with two new options. The first one allows disabling the background activity for Store apps in Windows 11, for all apps at once. The other feature allows disabling the SmartScreen for both Edge and Windows on Windows 10+.