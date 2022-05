Versie 5.25 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Edit/Polish book: Remove unused CSS now also removes unreferenced stylesheets. Closes tickets: 1939469.

E-book viewer: Add some CSS variables and classes that allow writing calibre specific CSS in ebooks. See https://manual.calibre-ebook.com/viewer.html#designing-your-book-to-work-well-with-the-calibre-viewer.

A new framework plugins can use to be notified about changes to calibre libraries.

Edit metadata dialog: When pasting into the identifiers field if the clipboard contains a URL paste it directly as a URL identifier. Closes tickets: 1938752. Bug fixes E-book viewer: When displaying popup footnotes use the same writing direction as the main text for the footnote popups size and header. Closes tickets: 1938448.

E-book viewer: Improve the text layout when looking up words in Google.

Content server viewer: Fix read aloud not working on mobile browsers. Improved news sources The Guardian and The Observer

Wall Street Journal

The Atlantic