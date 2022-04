Versie 4.4 van Rainmeter is in ontwikkeling en er is een nieuwe testversie uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. Sinds revisie 3473 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Revision 3500 #CURRENTSECTION# variable: Additional correction to how #CURRENTSECTION# is parsed.

Languages: Updated localization strings for Arabic, French, Chinese (Traditional) and Romanian. Revision 3493 Bangs: Corrected issues with parsing bangs defined as a variable.

Settings: Fixed a bug where doing a Refresh All would duplicate the list of languages in the Settings dialog. Revision 3488 Bangs: Corrected an issue where a !Delay bang defined in a variable to be used within an action could cause any trailing bangs to execute before the delay.

Languages: Updated localization strings for Ukranian, Korean, German, Danish, Chinese (Simplified) and Slovak.