Versie 2.9.0 van Private Internet Access is kort geleden uitgekomen. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Daarnaast is er een browserextensie voor Google Chrome. PIA heeft een groot aantal servers in 78 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de 2,50 en 9,29 euro per maand en voor aanschaf kan het dertig dagen gratis worden getest. Sinds versie 2.0 kan er ook voor WireGuard worden gekozen om de verbinding op te zetten. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.9.0: Updated to OpenVPN 2.5.1 and OpenSSL 1.1.1k

Improved accessibility of the "Add Automation Rule" dialog

Split tunnel on Linux now applies the Split Tunnel Name Servers setting to DNS requests routed through the host (most containers / VMs)

"Submit Debug Logs" now shows an indicator while collecting diagnostics

Added additional split tunnel diagnostics for macOS

Linux installations no longer require ifconfig

ip no longer has to be at /sbin/ip on Linux

The PIA daemon on Linux OpenRC systems no longer waits for a network connection before starting

Fixed restarting the PIA daemon after an upgrade on Linux SysVinit systems