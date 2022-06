Locktime Software heeft versie 4.1.9.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaardlicentie kost twintig dollar, de pro-versie kost tien dollar meer. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New features Weight column added to Rule list.

Weight added to Blocker Rule Info.

Clicking on filter name in Rule editor open the app/filter selector.

Weight 0 is now Default for rules in Rule editor.

for rules in Rule editor. Clear the zone combo box in Rule editor if the zone is not valid for selected filter. Bug fixes Client crash during stopping/closing of Connection Log.

In Rule list the Add Rule button was vertically misaligned (not centered) relative to other buttons.

button was vertically misaligned (not centered) relative to other buttons. Blank space between items in Rule list in Blocker removed. When clicked, all items were deselected.

Old NetLimiter notifications which were not manually viewed by the user are no longer repeatedly displayed, but deleted.