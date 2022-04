Versie 2.6 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. Het programma heeft ondersteuning voor de meestgebruikte muziekformaten, Acoust ID's en Unicode. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen:

Improvements Picard-2158 - Make Scripting Documentation dialog available in renaming script

Picard-2164 - Add shortcut Ctrl+T for "Search for similar tracks" Bugfixes Picard-2156 - macOS: Use Cmd+Shift+H instead of Cmd+H for opening history view to avoid conflicts with system keyboard shortcut to hide window

Picard-2159 - macOS: Scripting Documentation dialog opens behind options dialog