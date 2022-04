Versie 7.2 van digiKam is uitgekomen. Deze fotobeheer- en beeldbewerkingsapplicatie heeft downloads voor Linux, BSD, macOS en Windows. Het bevat ondersteuning voor uiteenlopende bestandsformaten en kan daarnaast via plug-ins van meer mogelijkheden worden voorzien, zoals het exporteren van een album naar Facebook of Flickr. Meer over de mogelijkheden van dit programma is op deze pagina te vinden. Versie 7.2 is een bugfix release met meer dan 360 verbeteringen.

Dear digiKam fans and users, after more than one year of development, the digiKam team is proud to present version 7.2.0 of its open source digital photo manager. Here is the list of more than 360 bug-fixes ordered by categories coming with this release.