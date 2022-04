AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition 2020-drivers uitgebracht. De drivers zijn alleen geschikt voor de HD 7730(M) en hoger, de HD 8570 en hoger, en de kaarten uit de R5-, R7-, R9- en RX-series. De drivers worden alleen voor Windows 7 en 10 aangeboden en verder zijn er geen 32bit-drivers meer beschikbaar. Nieuw in de 2020-editie is onder meer Radeon Boost, een technologie die van dynamic resolution scaling gebruik maakt om betere framerates te bereiken. In versie 21.3.2 treffen we onder ondersteuning aan voor Outriders en Evil Genius 2, kan DIRT 5 nu gebruik maken van DirectX Raytracing en zijn er diverse problemen verholpen.

Support For Outriders

Evil Genius 2: World Domination

DIRT 5 Update 4.0 DirectX Raytracing

Fixed Issues Radeon RX 6700 series graphics products may report incorrect core clock values in performance tuning and/or the system graphics hardware information tab.

Shadows may exhibit corruption in Insurgency: Sandstorm on Radeon RX 6000 series graphics products.

On a limited number of displays, the preferred desktop resolution in Windows may change when the display is power cycled.

The start and cancel buttons in the performance tuning stress test may disappear when Radeon Software is resized to be small.

A black screen may occur on a limited number of displays when Radeon FreeSync is enabled and playing a game set to use borderless fullscreen on Radeon RX 6000 series graphics products. Known Issues Connecting two displays with large differences in resolution/refresh rates may cause flickering on Radeon RX Vega series graphics products.

Enabling vsync in Rocket League and setting the game to use borderless fullscreen may cause stuttering or ghosting.

Radeon RX 400 and 500 series graphics products may experience a TDR during extended periods of video playback.

Brightness flickering may intermittently occur in some games or applications when Radeon FreeSync is enabled, and the game is set to use borderless fullscreen.

Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.