Versie 5.6.1 van de videoconferencingsoftware Zoom is uitgekomen. Dit programma maakt het mogelijk om onder meer onlinevergaderingen, conferenties en colleges bij te wonen. Het is verkrijgbaar voor de meest gangbare besturingssystemen en is beschikbaar in een gratis en betaalde uitvoering met meer mogelijkheden. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Resolved Issues Minor bug fixes

Security enhancements

Resolved an issue regarding gallery view video order with raise hand