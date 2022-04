Er is een nieuwe versie van Daum PotPlayer verschenen. Deze mediaspeler voor Windows wordt ontwikkeld door de Koreaan die ooit is begonnen met KMPlayer, dat nu door Pandora TV wordt uitgegeven. Daum PotPlayer heeft ingebakken ondersteuning voor een groot aantal formaten en is dus niet afhankelijk van los geïnstalleerde codecs. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Added the ability to invert the left/right image horizontally during 3D output Fixed: Fixed a problem that no sound was produced when playing certain AAC codec

Fixed a problem where certain ASS/SSA subtitles were displayed abnormally

Fixed a problem that added [Ext] to the track name when playing external audio

Fixed a problem that certain playlists were added duplicated

Fixed an issue where google subtitle word search was not detected

Fixed to support 10-bit video for AV1 DXVA