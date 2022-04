Apple heeft een update uitgebracht van de software die op de Apple Watch draait. Het bijwerken van de Apple Watch moet via de app op de iPhone worden gedaan; instructies daarvoor zijn op deze pagina te vinden. Versie 7 van watchOS voegt onder meer slaaptracking toe en is er een 'wind down'-optie voor de optimale tijd om naar bed te gaan, waarbij de Niet Storen-modus aangaat. Sinds versie 7.3 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

This update provides important security updates and is recommended for all users.

watchOS 7.3.1 addresses an issue that prevented some Apple Watch Series 5 and Apple Watch SE devices from charging after entering Power Reserve.