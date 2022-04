Versie 6.2.3 van AnyDesk voor Windows is uitgekomen. Met dit programma, dat door oud-medewerkers van TeamViewer wordt ontwikkeld, kan een andere computer worden overgenomen om deze zo op afstand te beheren. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Android en iOS, al zit niet elk platform op hetzelfde versienummer. Het is gratis voor thuisgebruik; voor commercieel gebruik beginnen de prijzen bij elf dollar per maand. Het maakt dan verder niet uit hoeveel updates er tussentijds uitkomen. De changelog van de laatste paar versies ziet er als volgt uit:

AnyDesk 6.2.3 New Features Added global security setting to lock the remote account If active the corresponding session setting will be ignored Fixed Bugs Fixed network detection

Fixed image glitches occurring during sessions

Could block remote input without input permissions granted

Could lock the remote account without input permissions granted Other Changes Updated translations for German, English and Italian

Added Lithuanian translation. AnyDesk 5.4.0 (iOS) New Features: Security warning

Batch operations in file manager AnyDesk 6.1.10 (Android) New Features Support for configuration via App Restrictions (e.g. Microsoft Intunes). Fixed Bugs Fixed remote image artefacts.

Minor improvements and fixes. AnyDesk 6.1.2 (macOS) New features New option to transfer image in native (Retina) resolution Fixed bugs Mouse pointer coordinate transfer issue on multi-monitor system is fixed

Bug which may cause image rendering glitches is fixed