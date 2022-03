Versie 5.5.4 van de videoconferencingsoftware Zoom is uitgekomen. Dit programma maakt het mogelijk om onder meer onlinevergaderingen, conferenties en colleges bij te wonen. Het is verkrijgbaar voor de meest gangbare besturingssystemen en is beschikbaar in een gratis en betaalde uitvoering met meer mogelijkheden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New and enhanced features Enhanced custom gallery view with hidden non-video participants

Custom gallery view order can be utilized even when non-video participants are hidden. When a non-video participant turns on their video, their video will be added to the bottom-right corner of the last page of gallery view.

When sharing begins, a notification is provided over the shared content, clearly showing what you are sharing and when participants are able to see the content. Resolved Issues Minor bug fixes

Security enhancements

Resolved an issue regarding slides as virtual background not recording properly

Resolved an issue for a subset of users regarding pinning a non-authenticated users

Resolved an issue for a subset of user regarding audio echo