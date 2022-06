Versie 20.0.7 van Nextcloud is uitgekomen. Met dit programma is het mogelijk om in eigen beheer cloudopslag te draaien. Nextcloud is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij ownCloud zijn weggelopen en opnieuw zijn begonnen. Alle onderdelen, inclusief de enterprisefunctionaliteit, worden als open source aangeboden en het verdienmodel is gelijk aan wat Red Hat doet, namelijk het leveren van betaalde ondersteuning voor grote klanten. All drie versies bevatten een verzameling aan bugfixes en kleine verbeteringen. Versie 20.0.7 bevat een verzameling aan bugfixes:

Version 20.0.7 Changes Catch NotFoundException when querying quota (server#25315)

CalDAV] Validate notified emails (server#25324)

Fix/app fetcher php compat comparison (server#25347)

Show the actual error on share requests (server#25352)

Fix parameter provided as string not array (server#25366)

The objectid is a string (server#25374)

20.0.7 final (server#25387)

Properly handle SMB ACL blocking scanning a directory (server#25421)

Don't break completely when creating the digest fail for one user (activity#556)

Only attempt to use a secure view if hide download is actually set (files_pdfviewer#296)

Fix opening PDF files with special characters in their name (files_pdfviewer#298)

Fix PDF viewer failing on Edge (not based on Chromium) (files_pdfviewer#299)

Cannot unfold plain text notifications (notifications#846)

Remove EPUB mimetype (text#1391)