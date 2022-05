Er is een nieuwe versie van Daum PotPlayer verschenen. Deze mediaspeler voor Windows wordt ontwikkeld door de Koreaan die ooit is begonnen met KMPlayer, dat nu door Pandora TV wordt uitgegeven. Daum PotPlayer heeft ingebakken ondersteuning voor een groot aantal formaten en is dus niet afhankelijk van los geïnstalleerde codecs. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Removed Flash playback function Added Dutch translation

The ability to use skin visualization in windows media visualization

AV1 DXVA playback capability Fixed A problem that could not play smoothly when playing certain MKV videos

A problem that time shift was working abnormally

A problem that no sound was produced when the system audio sampling rate setting was greater than 192kHz

A problem that image quality could not be switched when watching a broadcast with a password

An error in certain situations when editing a bookmark

A problem where SMI integrated subtitles could not be selected