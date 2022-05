Versie 5.17.10 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:.

Changes in version 5.17.10:

Back-propagated security fixes from 5.18.1 release: TLS/SSL core upgraded to OpenSSL 1.1.1i.

Bug fix: Prevent loading session settings that can lead to remote code execution from handled URLs. 1943