Mozilla heeft een tweede update voor versie 84 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 84 zijn onder meer de prestaties verbeterd op macOS Big Sur en Linux, en Apple-hardware uitgerust met een M1-soc. Verder is versie 84 de laatste die nog Adobe Flash Player ondersteunt. In versie 84.0.2 is het volgende beveiligingsprobleem verholpen:

CVE-2020-16044: Use-after-free write when handling a malicious COOKIE-ECHO SCTP chunk

Reporter: Ned Williamson

Impact: critical

Description: A malicious peer could have modified a COOKIE-ECHO chunk in a SCTP packet in a way that potentially resulted in a use-after-free. We presume that with enough effort it could have been exploited to run arbitrary code.

References: Bug 1683964