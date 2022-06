Versie 3.1.1 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste bestanden van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Changes and bugfixes Enforce CRLF line endings on outgoing email messages.

Queue Repair would fail if Rating is enabled.

It was not possible to set directory-settings to empty values.

Deobfuscate-during-download was not triggered.

Failed to start on Python 3.5 with HTTPS enabled.

Could show traceback when formatting error/warnings messages.

Windows/macOS: improve handling of program restart.