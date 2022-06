Mozilla heeft voor de derde keer in korte tijd een nieuwe versie van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 78 treffen we onder meer een donkere modus aan en zijn ook andere onderdelen van de interface, zoals de iconen en het scherm voor het opstellen van een e-mail, onder handen genomen. Verder is de kalender-add-on Lightning nu standaard onderdeel van het programma, is er een nieuwe wizard voor het eerste gebruik en worden alleen nog MailExtensions-add-ons ondersteund. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Fixes: User interface was inconsistent when switching from the default theme to the dark theme and back to the default theme

Email subject would disappear when hovering over it with the mouse when using Windows 7 Classic theme Known Issues: Message list is not focused at startup