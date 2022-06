Go, ook aangeduid als golang, is een programmeertaal die sinds 2007 wordt ontwikkeld door Google en de opensourcegemeenschap. De taal wordt onder andere door CloudFlare, Google, Netflix en Uber gebruikt. Go-code kan worden gecompileerd voor Android, Linux, macOS, FreeBSD en Windows, op i386-, amd64- en ARM-processorarchitecturen. De syntax van Go is vergelijkbaar met die van C en soortgelijke programmeertalen, hoewel er ook enkele opvallende verschillen zijn. Ook biedt Go de mogelijkheid voor gedistribueerd programmeren, waarbij verschillende processen tegelijk worden uitgevoerd. Het team heeft Go versies 1.15.4 en 1.14.11 vrijgegeven met de volgende aanpassingen:

Version 1.15.4 cmd/compile, runtime, reflect: pointers to go:notinheap types must be stored indirectly in interfaces [1.15 backport]

cmd/cgo: opaque struct pointers are broken since Go 1.15.3 [1.15 backport]

time: Location interprets wrong timezone (DST) with slim zoneinfo [1.15 backport]

x/net/http2: the first write error on a connection will cause all subsequent write requests to fail blindly [1.15 backport]

net/http: request.Clone doesn't deep copy TransferEncoding [1.15 backport]

runtime: macOS syscall.Exec can get SIGILL due to preemption signal [1.15 backport]

compress/flate: deflatefast produces corrupted output [1.15 backport]

x/net/http2: connection-level flow control not returned if stream errors, causes server hang [1.15 backport]

cmd/link: sectionForAddress(0xA9D67F) address not in any section file [1.15 backport] Version 1.14.11 time: Location interprets wrong timezone (DST) with slim zoneinfo [1.14 backport]

x/net/http2: the first write error on a connection will cause all subsequent write requests to fail blindly [1.14 backport]

runtime: macOS-only segfault on 1.14+ with "split stack overflow" [1.14 backport]

net/http: request.Clone doesn't deep copy TransferEncoding [1.14 backport]

runtime: macOS syscall.Exec can get SIGILL due to preemption signal [1.14 backport]

x/net/http2: connection-level flow control not returned if stream errors, causes server hang [1.14 backport]