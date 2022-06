Go, ook aangeduid als golang, is een programmeertaal die sinds 2007 wordt ontwikkeld door Google en de opensourcegemeenschap. De taal wordt onder andere door CloudFlare, Google, Netflix en Uber gebruikt. Go-code kan worden gecompileerd voor Android, Linux, macOS, FreeBSD en Windows, op i386-, amd64- en ARM-processorarchitecturen. De syntax van Go is vergelijkbaar met die van C en soortgelijke programmeertalen, hoewel er ook enkele opvallende verschillen zijn. Ook biedt Go de mogelijkheid voor gedistribueerd programmeren, waarbij verschillende processen tegelijk worden uitgevoerd. Het team heeft Go versies 1.15.8 en 1.14.15 vrijgegeven met de volgende aanpassingen:

go1.15.8 includes fixes to the compiler, linker, runtime, the go command, and the net/http package. cmd/go: TestScript/get_update_unknown_protocol test fails [1.15]

cmd/go: handle space in path to C compiler [1.15 backport]

runtime: SIGSEGV in runtime.deltimer on linux-mips-rtrk during ReadMemStats [1.15 backport]

cmd/go: TestScript/mod_get_fallback relies on x/tools not being tagged [1.15 backport]

internal/execabs: disable tests on js-wasm [1.15 backport]

cmd/compile: 32-bit random data corruption [1.15 backport]

x/mobile/cmd/gomobile: gomobile build on simple program returns "ld: error: duplicate symbol: x_cgo_inittls" [1.15 backport]

cmd/link: panic: runtime error: slice bounds out of range [::1751306] with length 1048576 [1.15 backport]

net/http: race in http2Transport [1.15 backport]

