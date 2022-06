Malwarebytes heeft versie 4.2.3 van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals bijvoorbeeld kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtime-bescherming. de changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Improvements Detection efficiencies for performance improvement under certain circumstances.