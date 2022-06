Apple heeft versie 14.2 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. Apple brengt met iOS 14 diverse wijzigingen aan in de interface van iPhones. Zo kunnen gebruikers widgets gaan plaatsen op homescreens en voegt Apple aan de pagina's vol met apps een alfabetische lijst toe die het meest rechter homescreen zal vormen. Verder kunnen gebruikers een andere browser en mail-app kiezen als default in plaats van Safari en Mail. In iOS 14.2 voert Apple de volgende verbeteringen door:

Apple iOS 14.2 iOS 14.2 bevat de volgende verbeteringen voor je iPhone: Meer dan 100 nieuwe emoji's, waaronder dieren, voedsel, gezichten, huishoudelijke voorwerpen, muziekinstrumenten, genderinclusieve emoji's en meer

Acht nieuwe achtergronden voor zowel de lichte als de donkere modus

Het vergrootglas kan mensen in de buurt detecteren en hun afstand melden met behulp van de LiDAR-sensor in de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max

Ondersteuning voor het leren hoesje van de iPhone 12 met MagSafe

Geoptimaliseerd opladen voor AirPods om het verouderingsproces van de batterij te beperken door de tijd te verkorten dat je AirPods volledig zijn opgeladen

Meldingen over het geluidsniveau van koptelefoons om je te waarschuwen wanneer het geluidsniveau van invloed kan zijn op je gehoor

Nieuwe AirPlay-regelaars voor het streamen van materiaal door je hele huis

Intercom-ondersteuning voor de HomePod en de HomePod mini met de iPhone, de iPad, de Apple Watch, AirPods en CarPlay

Mogelijkheid om de HomePod te verbinden met de Apple TV 4K voor stereogeluid, surround sound en Dolby Atmos-audio

Optie om statistieken te verstrekken over blootstellingsmeldingen aan deelnemende volksgezondheidsinstanties, waarbij je identiteit beschermd blijft Deze versie verhelpt ook de volgende problemen: Apps konden in de onjuiste volgorde staan in het dock op het beginscherm

De zoeker kon zwart zijn wanneer Camera werd gestart

Het toetsenbord op het toegangsscherm kon aanrakingen missen wanneer je de toegangscode probeerde in te voeren

Herinneringen konden standaard worden ingesteld op tijden in het verleden

Mogelijk werd er geen materiaal weergegeven in de Foto's-widget

In de Weer-widget kon de maximale temperatuur in Celsius worden weergeven wanneer de eenheid was ingesteld op Fahrenheit

De neerslaggrafiekbeschrijving voor het volgende uur in Weer gaf mogelijk onjuist aan wanneer de neerslag zou stoppen

Dictafoon-opnamen werden onderbroken door inkomende oproepen

Het scherm kon zwart zijn tijdens het afspelen van Netflix-video's

De Apple Watch-app kon onverwacht worden gesloten wanneer deze werd geopend

Voor sommige gebruikers werden gps-routes of gezondheidsgegevens van work-outs niet gesynchroniseerd tussen de Apple Watch en de iPhone

In het CarPlay-dashboard kon ten onrechte 'Speelt niets af' komen te staan wanneer er audio werd afgespeeld

Het draadloos opladen van apparaten kon worden verhinderd

Blootstellingsmeldingen waren uitgeschakeld wanneer je de iPhone had hersteld vanaf een iCloud-reservekopie of wanneer je gegevens naar een nieuwe iPhone had gekopieerd met behulp van iPhone-migratie Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website.